بالصور.. حملة تفتيش على عقود العمالة الوطنية والأجنبية في القبة وقصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة العمل التأهيل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، إن مفتشي مكتب القبة أجروا حملة تفتيش استهدفت عددا من المخابز ومحلات الخضروات و الجزّارين داخل نطاق البلدية.

وشملت الحملة الاطلاع على إجراءات التعاقد وعقود العمل المبرمة مع العمالة الوطنية والأجنبية، حسب بيان صادر عن الوزارة. وجرى التأكد من اتباع إجراءات السلامة المهنية، وأعد مفتشو العمل تقريرا بكافة الملاحظات والإجراءات التي جرى اتخاذها.

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حملة تفتيشية في قصر بن غشير

كما أجرى مفتشو مكتب قصر بن غشير أمس السبت حملة استهدفت عددا من المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة داخل نطاق البلدية. وشملت الحملة أيضا الاطلاع على إجراءات التعاقد وعقود العمل المبرمة مع العمالة الوطنية والأجنبية.

حملة تفتيش على عقود العمالة الوطنية والأجنبية في القبة بواسطة مفتشي العمل، 1 يناير 2023. (وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية)

حملة تفتيش على عقود العمالة الوطنية والأجنبية في القبة بواسطة مفتشي العمل، 1 يناير 2023. (وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية)