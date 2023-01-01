الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل الليبي.



الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح غد على الساحل الممتد من زوارة وطرابلس.

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بينما تكون متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس سرعتها بين 5 و10 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.