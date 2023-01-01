الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل الليبي.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح غد على الساحل الممتد من زوارة وطرابلس.
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بينما تكون متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس سرعتها بين 5 و10 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة أثناء سقوط المطر.
• تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى وتتراوح سرعتها ما بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.
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