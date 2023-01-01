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الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 10:32 صباحا
الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي
نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي اليوم الأحد (1 يناير 2023 )
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل الليبي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح غد على الساحل الممتد من زوارة وطرابلس.
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بينما تكون متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس سرعتها بين 5 و10 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة أثناء سقوط المطر.
• تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى وتتراوح سرعتها ما بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.

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