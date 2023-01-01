رصد 6 مخالفات خلال حملة تفتيش على المصحات في بلدية السواني

القاهرة - بوابة الوسط

رصد مفتشو الرقابة على الأغذية والأدوية ست مخالفات خلال حملة تفتيش، السبت، على بعض المصحات في نطاق بلدية السواني.

وشملت المخالفات عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وعملهم دون أذون مزاولة المهنة، فضلا عن رطوبة الحوائط والأسقف، وعدم استعمال صندوق الأمان بشكل منتظم، وفق بيان صادر عن مركز الرقابة على الأغذية.

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ولاحظ مفتشو المركز كذلك عدم التخلص من النفايات الطبية بشكل دوري، وسوء النظافة العامة، وتقرر اتخاذ الإجراءات، وإحالت المخالفين للجهات الضبطية.

مفتشو الرقابة على الأغذية خلال تفتيشهم على المصحات في بلدية السواني، 31 ديسمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)