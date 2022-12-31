ضبط 235 سيارة دون لوحات في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت شرطة مرور أبوسليم 235 سيارة دون لوحات معدنية، وحررت أكثر من 1356 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية استمرت أربعة أيام.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس في بيان مقتضب، أن الحملة تواصلت على عدة أماكن منها جزيرة الشريف، شارع ولي العهد، جسر الخزانات، جسر الفروسية، جسر قصر بن غشير، شارع الخلاطات، جزيرة الفحم، جزيرة باب السلام، طريق الكوربات.

- ضبط 70 سيارة دون لوحات في طرابلس

وفي 21 ديسمبر الجاري، أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط 70 سيارة دون لوحات معدنية. وشملت المخالفات كذلك عدم اكتمال الإجراءات القانونية لهذه السيارات وكذلك افتقار سائقيها لرخص القيادة.

سيارة مخالفة في أبوسليم، 31 ديسمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

سيارة مخالفة في أبوسليم، 31 ديسمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)