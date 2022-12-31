بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة «الوحدة»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت بلدية الرجبان إن مطالب أهالي الجبل وباطنه لتحسين ظروف المعيشة «مشروعة»، وأنه جرى الاتفاق على متابعتها من حلال اجتماعات المجالس البلدية المتواصلة مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وردت البلدية في بيان اليوم السبت على اعتزام بعض الأهالي تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم على الطريق العام بمنطقة الراقوبة داخل الحدود الادارية للبلدية للمطالبة بتحسين الخدمات وأحوالهم الحياتية.

وقال المجلس البلدي الرجبان إنه على من يعنيهم الأمر الانتباه أنه لم يجر التنسيق مع البلدية أو المجلس المحلي للشباب بهذا الخصوص.

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وأضاف أنه ناقش مطالب الأهالي في تحسين المعيشة خلال اجتماع عقد في 13 ديسمبر الجاري، مشددا على ضرورة التواصل معه وأخذ الإذن قبل القيام بأية أنشطة تتطلب ذلك، من أجل ضمان الأمن.

وأواخر نوفمبر الماضي، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وفدا من بلدية الرجبان لمناقشة مشاكلهم، وقال إن دعم البلديات ونقل الاختصاصات يُعد هدفًا أساسيًا للحكومة.