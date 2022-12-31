القطراني وعبدالجليل يفتتحان مستشفى مسة القروي بعد تجديده

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح كل من نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني ووزير الصحة عثمان عبدالجليل مستشفى مسة القروي والواقعة في بلدية مسة، التي تبعد 10 كيلومترات غربي مدينة البيضاء.

ونشر المكتب الإعلامي للحكومة اليوم السبت مقطع فيديو من افتتاح المستشفى، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات فيها.

تجهيزات طبية لخدمة 37 ألف شخص

وقال عبدالجليل في كلمة على هامش الافتتاح، إنه سعد بالترتيب والإمكانيات المتوافرة في المستشفى والتي تساعد في خدمة 37 ألف نسمة، هم عدد سكان قرية مسة.

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وأضاف أن المستشفى مرفق مهم لتوفير الخدمات الطبية الأساسية، ومنها قسم الأشعة وقسم الولادة وقسم النساء وقسم المعمل، فضلًا عن عدة اختصاصات أخرى لتوفيرالرعاية الطبية اللازمة للسكان، مشيرًا إلى استعداد الحكومة لاستكمال التجهيزات الناقصة بالمستشفى.

مستشفى مسة القروي بغرب البيضاء بعد افتتاحه. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)

مستشفى مسة القروي بغرب البيضاء بعد افتتاحه. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)

مستشفى مسة القروي بغرب البيضاء بعد افتتاحه. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)

جانب من افتتاح مستشفى مسة القروي بغرب البيضاء. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)