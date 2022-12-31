تراجع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (31 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم السبت إلى 5.18 دينار من 5.20 دينار، المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع، الخميس الماضي.

واستقر سعر صرف اليورو أمام العملة الليبية عند 5.54 دينار، وكذلك الجنيه الاسترليني عند 6.21 دينار، حسب تجار وصفحات معنية على مواقع التواصل.

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كما استقرت العملتان التركية والتونسية، إذ سجلت الليرة 0.27 دينار، والدينار التونسي 1.58 دينار ليبي؛ وبلغ سعر كسر الذهب عيار 18، 223 دينار.