ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة 1.7 مليون دينار في العزيزية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة 1.7 مليون دينار.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ عن وقوع جريمة سرقة لمبلغ مالي يقدر بمليون و700 ألف دينار من شركة بالسوق الاستثماري الكريمية في 22 ديسمبر الجاري، ليتم جمع المعلومات حول الواقعة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة بإشراف مباشر من قبل مدير أمن الجفارة وتكليف رئيس وحدة البحث الجنائي العزيزية والاعضاء التابعين له بشأن التحري عن المشتبهين، وفق بيان صادر عن الداخلية.

وتمكنت الجهات الأمنية في الجفارة بالتعاون مع عنصر أمن في العزيزية من ضبط شخص متهم في واقعة السرقة والذي يدعى «ع، ع، م، س» والملقب بحسن التشادي وهو سوداني الجنسية مواليد 1983، حسب البيان.

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المتهمون في النشكيل العصابي

واعترف رئيس التشكيل العصابي بسرقة المبلغ المالي، وارتكابه السرقة رفقة خمسة أشخاص أخرين وهم:

▪️المدعو «أ، ال» نيجيري الجنسية.

▪️المدعو « إ، ال» نيجيري الجنسية

▪️المدعو «ح، و، أ»، يعمل بمقر الشركة التي تعرضت لواقعة السرقة .

▪️المدعو "إل" خبير أكسجين بالشركة، والمدعو «أ، ال».

ونوه بيان الوزارة إلى «استرجاع جزء من المبلغ المسروق 365 ألف دينار، واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليه، وما زال البحث جاري لضبط باقي المطلوبين».

المبالغ المضبوطة مع التشكيل العصابي في العزيزية. (مديرية أمن طرابلس)

المبالغ المضبوطة مع التشكيل العصابي في العزيزية. (مديرية أمن طرابلس)