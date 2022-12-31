دفعة تطعيمات جديدة تصل سرت.. تعرف على الأماكن والمواعيد

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلنت إدارة الخدمات الصحية ببلدية سرت وصول شحنة من الطعوم الخاصة بالأطفال والمواليد وبعض الأمراض الأخرى.

وقال مساعد مدير إدارة الخدمات الصحية بسرت د. محمد إدريس في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الطعوم متوفرة حاليا بكافة المراكز والوحدات الصحية التابعة للقطاع ببلدية سرت.

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وبين إدريس أن التطعيمات تشمل أعمار، المواليد: شهران، و4 أشهر، و6 أشهر، و9 أشهر، وسنة (12 شهرا)، وسنة ونصف (18 شهرا). واستقبلت سرت طعوم الشلل (OPV)، والكبدي ب (Hep.B)، والدرن «السّل» (BCG)، والسحائي (MCC)، والرئوي (PCV)، والخماسي (Penta)، والحصبة (MMR) .

وفيما يلي مواعيد التطعيم في المراكز الصحية

• المركز الصحي هراوه: الثلاثاء والأربعاء والخميس.

• المركز الصحي ابن الهيثم الأربعين: السبت والأحد والاثنين

• المركز الصحي ابن النفيس السواوة: السبت والأربعاء والخميس من كل إسبوع

• المركز الصحي رقم 3: من السبت إلى الثلاثاء

• المركز الصحي الزعفران: من الاثنين إلى الخميس

• المركز الصحي عمر المختار رقم 2: من السبت إلى الثلاثاء

• المركز الصحي خالد بن وليد الثلاثين: من السبت إلى الثلاثاء

• المركز الصحي جارف البطومة: من السبت إلى الخميس

• المركز الصحي الغربيات: الثلاثاء والأربعاء والخميس

• الوحده الصحية صقور أبوهادي: من السبت إلى الخميس

• مكتب الرعاية الصحية سرت: من الإثنين إلى الخميس، ما عدا حديثي الولادة و9 أشهر، حيث تكون مواعيدهم يومي الاثنين والخميس فقط.

مساعد مدير ادارة الخدمات الصحية بسرت د. محمد إدريس. (أرشيفية)