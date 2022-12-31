نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم السبت (31 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر هادئا على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، وهادئا إلى خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة هذه الليلة وصباح الغد وذلك لظهور ضباب خفيف على معظم الساحل.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها بين 5 و10 عقدة .

• البحر هادئ.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.