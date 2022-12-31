نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم السبت (31 ديسمبر 2022)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر هادئا على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، وهادئا إلى خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة هذه الليلة وصباح الغد وذلك لظهور ضباب خفيف على معظم الساحل.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها بين 5 و10 عقدة .
• البحر هادئ.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل مع سقوط أمطار متفرقة.
• الرياح بحري الى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.
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