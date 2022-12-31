حالة الطقس في ليبيا مع بداية العام الجديد 2023

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت، وقبل ساعات من بداية العام الجديد 2023، تكاثر السحب علي مناطق أقصى الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة وتشمل غدا الأحد (أول أيام العام 2023) أغلب مناطق شمال شرق ليبيا، تصحبها خلايا رعدية، بينما تبقى الأجواء مستقرة على باقي مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

• حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر غدا على بعض المناطق مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة على سرت، وظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر ليوم غد على بعض المناطق.

• الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية، وتسجل تراجعا بسيطا غدا على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

• حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم على بعض المناطق يتخللها هطول أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من (درنة - طبرق حتى أمساعد)، وتشمل الفرصة غدًا أغلب المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح: شمالية شرقية إلي شمالية غربية، فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا على أغلب المناطق.

الجفرة. -غات-غدامس-الحمادة

• حالة السماء: صافية.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.