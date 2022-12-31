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لجنة برلمانية تبحث آخر مستجدات تسليم أبوعجيلة مسعود لأميركا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 09:28 صباحا
لجنة برلمانية تبحث آخر مستجدات تسليم أبوعجيلة مسعود لأميركا
من اجتماع لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب. (وال)
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عقد أعضاء لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب اجتماعاً بديوان المجلس في بنغازي لبحث مستجدات تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة الأميركية بعد أن جرى تسوية واغلاق ملف قضية لوكربي منذ سنوات.

وناقش الاجتماع، الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من كافة المؤسسات والجهات القضائية ذات العلاقة للدفاع عن المواطن المخطوف بحسب ما صرح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق،  كما جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل مجلس النواب بهذا الشأن.

جدل بعد تسليم أبوعجيلة مسعود
وفي منتصف هذا الشهر سبق أن أهابت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالنائب العام الصديق الصور ضرورة فتح تحقيق في «واقعة اختطاف المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود وتسليمه للسلطات الأميركية»، ودعت إلى «إحالة كل من شارك في هذه الواقعة للقضاء»، وفق بيان مُوقع باسم رئيسها الهادي علي الصغير.

- الدبيبة: ممارسات مخابراتية سابقة جعلت ليبيا حاضنة للإرهاب 
- وقفة احتجاجية في طرابلس ضد تسليم أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة
- تقرير فرنسي يتحدث عن علاقة تفجير لوكربي بعملاء «سي آي إيه» و«سراويل مالطية»
- ذا غارديان: مفاوضات تسليم أبوعجيلة لأميركا بدأها مسؤولون ليبيون مع إدارة ترامب

​ولاقت واقعة تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة موجة من الإدانة عبر عنها عديد الشخصيات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، ومدونون ليبيون على صفحات التواصل الاجتماعي. فيما قال الدبيبة في كلمة مسجلة، إن «مصلحة الشعب الليبي تقتضي التعاون مع الدول الكبرى لتحقيق مصالحها، ومن أهم القضايا التعاون في مكافحة الإرهاب»، مردفا أن أبوعجيلة «متهم إرهابي قتل أكثر من 270 روحا بريئة في عملية واحدة ولم يبال وهو يصنع المفخخات ويدسّها بيد قوية بين أمتعة الركاب».

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