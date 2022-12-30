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«وال»: غدامس تستعد لاستضافة لقاء عقيلة والمشري 11 يناير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 ديسمبر 2022, 05:31 مساء
«وال»: غدامس تستعد لاستضافة لقاء عقيلة والمشري 11 يناير المقبل
المشري وعقيلة يتصافحان في مستهل الاجتماع الذي جرى في جنيف، 28 يونيو 2022. (أرشيفية: البعثة الأممية)
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ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس أن الجهات المختصة في بلدية غدامس عقدت اليوم الجمعة، اجتماعا موسعا لبحث استعدادات وإمكانات البلدية، وذلك ضمن تأهب البلدية الى الاجتماع الذي دعا اليه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كلا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ليعقد في مدينة غدامس يوم الـــ 11 من شهر يناير المقبل حسب ما ادلت به الناطقة باسم المجلس الرئاسي أمس الخميس.

ونقلت (وال) عن المصادر مطلعة لم تسمها بمدينة غدامس أن «هذا الاجتماع عقد في الوقت الذي لم تصل إلى البلدية معلومات بشأن تفاعل كل من المستشار عقيلة صالح  وخالد المشري مع دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يعقدانه في غدامس لحل الأزمة الليبية».

ودعا المجلس الرئاسي كلا من رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، إلى لقاء بمدينة غدامس في 11 يناير المقبل، وذلك في خطاب رسمي وجهه لمجلسي النواب والأعلى للدولة بينما لم يصدر تعليق رسمي من صالح والمشري بالخصوص.

آخر اجتماع بين عقيلة والمشري
وفي 5 ديسمبر الجاري، كان مقررا أن يجتمع صالح والمشري برعاية أممية في مدينة الزنتان (غرب)، غير أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أعلن تعذر انعقاده لـما وصفه بأسباب لوجستية.

يشار إلى أن آخر لقاء جمع صالح والمشري كان بالعاصمة المغربية الرباط كان في أكتوبر الماضي، وأعلنا توصلهما إلى اتفاق على إجراء تغيير بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية قبل نهاية العام الجاري.

ويوم الجمعة الماضية، أعلن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة اتفاقهما على «عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية». جاء ذلك في بيان مشترك لرئيسي المجلسين، نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة

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