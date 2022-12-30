  • Alwasat News
Atwasat

تونس تتطلع للحصول على النفط الليبي بأسعار تفاضلية وعقود طويلة المدى

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 30 ديسمبر 2022, 02:19 مساء
تونس تتطلع للحصول على النفط الليبي بأسعار تفاضلية وعقود طويلة المدى
وفد اتحاد الصناعات التونسي خلال لقائه وزير الإسكان في حكومة الوحدة، 29 ديسمبر 2022، (صفحة وزارة الإسكان على فيسبوك)
alwasat radio

طلب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، من المؤسسة الوطنية للنفط تزويد تونس بالنفط من خلال عقود طويلة المدى وبأسعار تفاضلية وتسهيلات في الدفع.

واختتم وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية زيارته إلى ليبيا بجلسة عمل انعقدت مع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أبوبكر الغاوي، أمس الخميس، حضرها رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي محمد الرعيض، وسفير تونس لدى ليبيا لسعد العجيلي، وعدد من أصحاب مؤسسات المقاولات والأشغال العامة ومكاتب الدراسات من البلدين.

وأجمع المشاركون في هذه الجلسة أنه بالإمكان مزيد دفع التعاون الثنائي في مجال البناء والبنية التحتية والإسكان وفق بيان للاتحاد التونسي.

فتح الباب أمام مشاركة تونس في مشروعات البنية التحتية
وتعهد الغاوي ورؤساء الأجهزة في وزارته بتذليل العوائق وتبسيط الإجراءات أمام المؤسسات التونسية العاملة في ليبيا، مؤكدين أن الباب مفتوح أمام المؤسسات التونسية القادرة على إنجاز مشاريع البنية التحتية سواء بمفردها أو بالشراكة مع مؤسسات ليبية.

كما أشاروا إلى أن نسق إنجاز المشاريع في ليبيا سيرتفع بعد المصادقة على ميزانية العام الجديد والتي خصصت اعتمادات مهمة للإسكان والتعمير.

مستحقات المؤسسات التونسية في لقاء مع شكشك
من جهة أخرى، التقى الوفد التونسي رئيس ديوان المحاسبة، خالد أحمد منصور شكشك، بمقر الديوان، وتطرقا بالخصوص إلى بعض الملفات المتعلقة بمستحقات المؤسسات التونسية في ليبيا وسبل توفير الإطار المناسب مستقبلا لتفادي النزاعات وفضها في أحسن الظروف.

وقبل ختام اللقاء، اجتمع ماجول بمقر مؤسسة النفط بالعاصمة طرابلس بعضوي مجلس الإدارة حسين صفار، والمهندس مسعود سليمان موسى، حيث أكد أهمية إقامة شراكة استراتيجية بين تونس وليبيا في مجال النفط. وبالنسبة للتخزين والتكرير اقترح إنجاز مشروع مصفاة السخيرة وأنبوب لتزويدها بالنفط.

- الغاوي يشدد على تعزيز مساهمة الشركات التونسية بمشروعات البنية التحتية في ليبيا
- «مواصلات حكومة الدبيبة» تدعو الشركات التونسية للمشاركة في مجال البنية التحتية
- الحويج: ليبيا تتطلع لتنفيذ استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي والدوائي مع تونس
- مناقشة تشكيل لجنة لحصر العقود الليبية المبرمة مع الشركات التونسية لتسوية أوضاعها

كما تناول اللقاء استعادة المؤسسات التونسية لموقعها كشريك أساسي في كل ما يتعلق بالاستكشاف والتنقيب وكل الأنشطة والخدمات المرتبطة بالصناعة النفطية وكذلك تكوين الإطارات والكفاءات التي تحتاجها المؤسسات النفطية الليبية في مختلف الاختصاصات. وتطرق الطرفان إلى التعاون في مجال الطاقات المتجددة واستثمار العوامل الطبيعية التي يتمتع بها البلدان.

وتأتي زيارة الوفد الاقتصادي التونسي على ضوء نتائج لقاءات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مع نظيرته نجلاء بودن في تونس حيث كشف أن ليبيا تعتزم تسديد ديون مستحقة لتونس خلال ديسمبر الجاري، إضافة إلى توحيد نقطة الجمارك الحدودية بين البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا

كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا
ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف

ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف
بريطانيا تزود أوكرانيا بأجهزة لإبطال مفعول القنابل​

بريطانيا تزود أوكرانيا بأجهزة لإبطال مفعول القنابل​
بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي بـ1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2023

بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي بـ1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2023
حصاد 2022: «القرقني والزناد وسالمة» يضيئون المشهد الرياضي

حصاد 2022: «القرقني والزناد وسالمة» يضيئون المشهد الرياضي
جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي أو التسليم بسياسة الأمر الواقع

جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي أو التسليم بسياسة الأمر الواقع
جورجيت غانيون: عائلات بأكملها تعيش في مدرستين مدمرتين جزئيًا بتاورغاء

جورجيت غانيون: عائلات بأكملها تعيش في مدرستين مدمرتين جزئيًا بتاورغاء
وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان

وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان
في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023

في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023
بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا

بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا
أيرلينغ هالاند أسرع لاعب يصل لـ20 هدفا في الدوري الإنجليزي

أيرلينغ هالاند أسرع لاعب يصل لـ20 هدفا في الدوري الإنجليزي
الرقابة الإدارية لمؤسسة النفط: لا معاملات مالية أو تحويلات إلا بعد اعتماد ميزانية 2023

الرقابة الإدارية لمؤسسة النفط: لا معاملات مالية أو تحويلات إلا بعد اعتماد ...
منظمة بالأوروغواي تنقذ الخيول من أطباق موائد الفرنسيين

منظمة بالأوروغواي تنقذ الخيول من أطباق موائد الفرنسيين
البعثة الأممية تكذب تقارير تزعم تخطيط باتيلي لإعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة

البعثة الأممية تكذب تقارير تزعم تخطيط باتيلي لإعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة...
المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»

المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»
انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس

انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس
الصور لمؤسسة النفط و«المركزي»: وقف معاملات «ليركو» بشأن التخارج مع الشريك الأجنبي

الصور لمؤسسة النفط و«المركزي»: وقف معاملات «ليركو» بشأن التخارج مع الشريك ...
شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من القاهرة

شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تركيب خلية في محطة كهرباء غدوة
تركيب خلية في محطة كهرباء غدوة
الأولى في ليبيا.. جامعة طرابلس تحصل على شهادة «الآيزو»
الأولى في ليبيا.. جامعة طرابلس تحصل على شهادة «الآيزو»
مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: ترتيبات لإطلاق منصور ضو خلال ساعات
مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: ترتيبات لإطلاق منصور ضو خلال ساعات
بريطانيا ترفع السرية عن وساطة مانديلا بين بلير والقذافي في قضية «لوكربي»
بريطانيا ترفع السرية عن وساطة مانديلا بين بلير والقذافي في قضية ...
الجيش التونسي يحبط تهريب أدوية إلى ليبيا
الجيش التونسي يحبط تهريب أدوية إلى ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
حفتر يمنح عامر الجقم رتبة فريق
حفتر يمنح عامر الجقم رتبة فريق...
المزيد
فرانس برس: جدل مستمر في ليبيا بعد تسليم أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة
فرانس برس: جدل مستمر في ليبيا بعد تسليم أبو عجيلة مسعود ......
تشاووش أوغلو: لا جهة فاعلة أخرى في ليبيا يمكنها لعب دور تركيا
تشاووش أوغلو: لا جهة فاعلة أخرى في ليبيا يمكنها لعب دور ......
تونس تتطلع للحصول على النفط الليبي بأسعار تفاضلية وعقود طويلة المدى
تونس تتطلع للحصول على النفط الليبي بأسعار تفاضلية وعقود ......
الجيش التونسي يحبط تهريب أدوية إلى ليبيا
الجيش التونسي يحبط تهريب أدوية إلى ليبيا...
بريطانيا ترفع السرية عن وساطة مانديلا بين بلير والقذافي في قضية «لوكربي»
بريطانيا ترفع السرية عن وساطة مانديلا بين بلير والقذافي في ......
المزيد