تونس تتطلع للحصول على النفط الليبي بأسعار تفاضلية وعقود طويلة المدى

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

طلب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، من المؤسسة الوطنية للنفط تزويد تونس بالنفط من خلال عقود طويلة المدى وبأسعار تفاضلية وتسهيلات في الدفع.

واختتم وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية زيارته إلى ليبيا بجلسة عمل انعقدت مع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أبوبكر الغاوي، أمس الخميس، حضرها رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي محمد الرعيض، وسفير تونس لدى ليبيا لسعد العجيلي، وعدد من أصحاب مؤسسات المقاولات والأشغال العامة ومكاتب الدراسات من البلدين.

وأجمع المشاركون في هذه الجلسة أنه بالإمكان مزيد دفع التعاون الثنائي في مجال البناء والبنية التحتية والإسكان وفق بيان للاتحاد التونسي.

فتح الباب أمام مشاركة تونس في مشروعات البنية التحتية

وتعهد الغاوي ورؤساء الأجهزة في وزارته بتذليل العوائق وتبسيط الإجراءات أمام المؤسسات التونسية العاملة في ليبيا، مؤكدين أن الباب مفتوح أمام المؤسسات التونسية القادرة على إنجاز مشاريع البنية التحتية سواء بمفردها أو بالشراكة مع مؤسسات ليبية.

كما أشاروا إلى أن نسق إنجاز المشاريع في ليبيا سيرتفع بعد المصادقة على ميزانية العام الجديد والتي خصصت اعتمادات مهمة للإسكان والتعمير.

مستحقات المؤسسات التونسية في لقاء مع شكشك

من جهة أخرى، التقى الوفد التونسي رئيس ديوان المحاسبة، خالد أحمد منصور شكشك، بمقر الديوان، وتطرقا بالخصوص إلى بعض الملفات المتعلقة بمستحقات المؤسسات التونسية في ليبيا وسبل توفير الإطار المناسب مستقبلا لتفادي النزاعات وفضها في أحسن الظروف.

وقبل ختام اللقاء، اجتمع ماجول بمقر مؤسسة النفط بالعاصمة طرابلس بعضوي مجلس الإدارة حسين صفار، والمهندس مسعود سليمان موسى، حيث أكد أهمية إقامة شراكة استراتيجية بين تونس وليبيا في مجال النفط. وبالنسبة للتخزين والتكرير اقترح إنجاز مشروع مصفاة السخيرة وأنبوب لتزويدها بالنفط.

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كما تناول اللقاء استعادة المؤسسات التونسية لموقعها كشريك أساسي في كل ما يتعلق بالاستكشاف والتنقيب وكل الأنشطة والخدمات المرتبطة بالصناعة النفطية وكذلك تكوين الإطارات والكفاءات التي تحتاجها المؤسسات النفطية الليبية في مختلف الاختصاصات. وتطرق الطرفان إلى التعاون في مجال الطاقات المتجددة واستثمار العوامل الطبيعية التي يتمتع بها البلدان.

وتأتي زيارة الوفد الاقتصادي التونسي على ضوء نتائج لقاءات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مع نظيرته نجلاء بودن في تونس حيث كشف أن ليبيا تعتزم تسديد ديون مستحقة لتونس خلال ديسمبر الجاري، إضافة إلى توحيد نقطة الجمارك الحدودية بين البلدين.