الأولى في ليبيا.. جامعة طرابلس تحصل على شهادة «الآيزو»

القاهرة - بوابة الوسط

حصلت جامعة طرابلس على شهادة اعتماد «الآيزو 9001» لمدة ثلاث سنوات، عقب انتهاء فريق لجنة التدقيق والمطابقة الدولية من زياراته لإدارات الجامعة المختلفة، لتصبح أولى جامعات ليبيا التي تحصل على تلك الشهادة، وبين الأوائل في منطقة شمال أفريقيا.

وتقدمت الجامعة بطلب الاعتماد قبل خمسة أشهر، استكملت خلالها جميع الوثائق المطلوبة، وحضر الفريق للتأكد من اتخاذ الإجراءات المطلوبة، حسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وسيمكن الاعتماد جامعة طرابلس من التحديث والتطوير المستمر للإجراءات الإدارية، كما سيعلن الاعتماد بالموقع الدولي للجهة المانحة، وتصدر الشهادة خلال أسبوعين، فيما أعربت وزارة التعليم العالي عن أملها أن يدفع هذا الاعتماد بقية الجامعات الليبية للتقدم للحصول على الشهادة أيضا.