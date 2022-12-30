«الأرصاد»: ضباب خفيف على الساحل من رأس اجدير إلى سرت الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة الليلة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت نتيجة ظهور ضباب خفيف.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمة، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز نصف متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر صباح الغد.

- الرياح متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 05 و10 عقد، تتحول غدا إلى شمالية غربية على ساحل الخمس ومصراتة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.

- البحر هادئ.

- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة الليلة وصباح الغد؛ لظهور ضباب خفيف.