«الأرصاد»: ضباب خفيف على الساحل من رأس اجدير إلى سرت الليلة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة الليلة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت نتيجة ظهور ضباب خفيف.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمة، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز نصف متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر صباح الغد.
- الرياح متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 05 و10 عقد، تتحول غدا إلى شمالية غربية على ساحل الخمس ومصراتة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.
- البحر هادئ.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة الليلة وصباح الغد؛ لظهور ضباب خفيف.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، وتكون شمالية إلى شمالية شرقية غدا، تتراوح سرعتها بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.
- البحر هادئ.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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