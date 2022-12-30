  • Alwasat News
Atwasat

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 30 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 ديسمبر 2022, 09:49 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 30 ديسمبر 2022)
السماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء مستقرة على معظم مناطق ليبيا اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تكاثر السحب غدا على مناطق الشمال الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على أقصى الساحل الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر ليوم الغد على سرت وجوارها، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا على بعض المناطق، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة على مناطق أقصى الساحل الشرقي، وتكون الفرصة أفضل يوم الأحد، والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا

كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا
ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف

ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف
بريطانيا تزود أوكرانيا بأجهزة لإبطال مفعول القنابل​

بريطانيا تزود أوكرانيا بأجهزة لإبطال مفعول القنابل​
بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي بـ1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2023

بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي بـ1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2023
حصاد 2022: «القرقني والزناد وسالمة» يضيئون المشهد الرياضي

حصاد 2022: «القرقني والزناد وسالمة» يضيئون المشهد الرياضي
جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي أو التسليم بسياسة الأمر الواقع

جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي أو التسليم بسياسة الأمر الواقع
جورجيت غانيون: عائلات بأكملها تعيش في مدرستين مدمرتين جزئيًا بتاورغاء

جورجيت غانيون: عائلات بأكملها تعيش في مدرستين مدمرتين جزئيًا بتاورغاء
وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان

وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان
في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023

في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023
بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا

بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا
أيرلينغ هالاند أسرع لاعب يصل لـ20 هدفا في الدوري الإنجليزي

أيرلينغ هالاند أسرع لاعب يصل لـ20 هدفا في الدوري الإنجليزي
الرقابة الإدارية لمؤسسة النفط: لا معاملات مالية أو تحويلات إلا بعد اعتماد ميزانية 2023

الرقابة الإدارية لمؤسسة النفط: لا معاملات مالية أو تحويلات إلا بعد اعتماد ...
منظمة بالأوروغواي تنقذ الخيول من أطباق موائد الفرنسيين

منظمة بالأوروغواي تنقذ الخيول من أطباق موائد الفرنسيين
البعثة الأممية تكذب تقارير تزعم تخطيط باتيلي لإعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة

البعثة الأممية تكذب تقارير تزعم تخطيط باتيلي لإعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة...
المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»

المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»
انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس

انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس
الصور لمؤسسة النفط و«المركزي»: وقف معاملات «ليركو» بشأن التخارج مع الشريك الأجنبي

الصور لمؤسسة النفط و«المركزي»: وقف معاملات «ليركو» بشأن التخارج مع الشريك ...
شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من القاهرة

شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تركيب خلية في محطة كهرباء غدوة
تركيب خلية في محطة كهرباء غدوة
الأولى في ليبيا.. جامعة طرابلس تحصل على شهادة «الآيزو»
الأولى في ليبيا.. جامعة طرابلس تحصل على شهادة «الآيزو»
مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: ترتيبات لإطلاق منصور ضو خلال ساعات
مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: ترتيبات لإطلاق منصور ضو خلال ساعات
بريطانيا ترفع السرية عن وساطة مانديلا بين بلير والقذافي في قضية «لوكربي»
بريطانيا ترفع السرية عن وساطة مانديلا بين بلير والقذافي في قضية ...
الجيش التونسي يحبط تهريب أدوية إلى ليبيا
الجيش التونسي يحبط تهريب أدوية إلى ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
حفتر يمنح عامر الجقم رتبة فريق
حفتر يمنح عامر الجقم رتبة فريق...
المزيد
فرانس برس: جدل مستمر في ليبيا بعد تسليم أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة
فرانس برس: جدل مستمر في ليبيا بعد تسليم أبو عجيلة مسعود ......
تشاووش أوغلو: لا جهة فاعلة أخرى في ليبيا يمكنها لعب دور تركيا
تشاووش أوغلو: لا جهة فاعلة أخرى في ليبيا يمكنها لعب دور ......
تونس تتطلع للحصول على النفط الليبي بأسعار تفاضلية وعقود طويلة المدى
تونس تتطلع للحصول على النفط الليبي بأسعار تفاضلية وعقود ......
الجيش التونسي يحبط تهريب أدوية إلى ليبيا
الجيش التونسي يحبط تهريب أدوية إلى ليبيا...
بريطانيا ترفع السرية عن وساطة مانديلا بين بلير والقذافي في قضية «لوكربي»
بريطانيا ترفع السرية عن وساطة مانديلا بين بلير والقذافي في ......
المزيد