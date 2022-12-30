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شاهد في «وسط الخبر»: بعد «إيني» الإيطالية.. قضية «رأس لانوف - تراستا» تطفو على السطح

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 ديسمبر 2022, 01:04 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: بعد «إيني» الإيطالية.. قضية «رأس لانوف - تراستا» تطفو على السطح
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 29 ديسمبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الخميس، الضوء على تطورات أزمة قضية رأس لانوف، بعد قرار النائب العام المستشار الصديق الصور وقف تنفيذ أي معاملة مالية أو إدارية تتعلق باتفاق التخارج مع الشريك الأجنبي في الشركة الإماراتية الليبية القابضة «ليركو»، وهو ما لحقه قرار آخر من هيئة الرقابة الإدارية للمؤسسة الوطنية للنفط، بـ«إيقاف كل المعاملات المالية والتحويلات» إلى حين اعتماد الميزانية العامة للعام 2023.

الخلاف بشأن إدارة «ليركو»
ويدور الخلاف بشأن إدارة «ليركو» حول التمثيل القانوني في مجلس إدارتها، حيث طالب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله، في 29 أغسطس الماضي، بضرورة تأجيل تعيين ممثلي المؤسسة في الشركة، والانتظار إلى حين تعيين خبير دولي لتقييم حصة الشريك الإماراتي فيها.

- صنع الله يطالب شركة «تراستا» بإعادة تشغيل مصفاة رأس لانوف
- الرقابة الإدارية لمؤسسة النفط: لا معاملات مالية أو تحويلات إلا بعد اعتماد ميزانية 2023
- الصور لمؤسسة النفط و«المركزي»: وقف معاملات «ليركو» بشأن التخارج مع الشريك الأجنبي
- صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»

ويتكون مجلس إدارة شركة «ليركو» من أربعة أعضاء عن مؤسسة النفط، وأربعة أعضاء عن الشريك الإماراتي، في حين قام الأخير بعد أن صادر وظيفة المدير التنفيذي اعتبارًا من العام 2013، والتي هي حق للمؤسسة الوطنية للنفط بشلِّ نشاط مجلس إدارة «ليركو» الذي توقف تماماً، ليتمكن من خلال المدير التنفيذي التابع له والمرشح من قبله من تمرير ورفع أكثر من ثماني قضايا تحكيم خارجية وداخلية ضد المؤسسة الوطنية للنفط منذ العام 2013.

مهام المدير التنفيذي
وأوقف المدير التنفيذي التابع للشريك الإماراتي العمل بمصفاة رأس لانوف، فيما يقول مراقبون إن تلك الإجراءات تهدف للضغط على الدولة الليبية لتمرير صفقة من شأنها تحقيق مكاسب للشريك الإماراتي على حساب الجانب الليبي تناهز 600 مليون دولار سنويًا.

والمدير التنفيذي هو الممثل القانوني، ويمتلك كافة الصلاحيات بالشركة، وهو ما اعتبره مراقبون اقتصاديون محاولات من الجانب الإماراتي للاستيلاء على حق المؤسسة الوطنية للنفط في تعيين مدير تنفيذي ليبي.

وتدير الشركة الليبية الإماراتية «ليركو» مصفاة رأس لانوف النفطية، ويشترك في ملكيتها كل من المؤسسة الوطنية للنفط ممثلة عن الدولة الليبية، وشركة «تراستا» التابعة لمجموعة «الغرير» الإماراتية.

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