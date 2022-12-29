ميلوني تتحدث عن حوار مع بايدن بشأن ليبيا وجهود لتسريع موعد الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن القضية الليبية «حاسمة» بالنسبة لبلادها، متحدثة خلال مؤتمر نهاية العام الصحفي، اليوم الخميس، عن «حوار» جار لا يقتصر على الأطراف الليبية، بل مع كل المهتمين بالأزمة على المستوى الدولي «بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن».

وقالت ميلوني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن ليبيا «قضية حاسمة بالنسبة لنا. إنهم يعملون على «إجراء» انتخابات في أسرع وقت ممكن، ولكن هناك عقبة إعادة كتابة الدستور. نحن نساعد في عمليات وجهود بهذا المعنى، لأن ليبيا أساسية» بالنسبة لإيطاليا.

كما جددت ميلوني خلال تصريحاتها التأكيد على استقرار ليبيا أمر «بالغ الأهمية» و«حاسم»، مشيرة إلى أنها التقت كلا من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مثلما أثارت القضية الليبية مع محاوريها بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

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وأشارت ميلوني إلى أن «إيطاليا تساعد في النقاش حول العمليات الدستورية». وشددت كذلك على ضرورة مكافحة «المهربين والتدفقات غير النظامية» للمهاجرين.

بعثة أوروبية إلى شمال أفريقيا لوقف الهجرة

وكشفت رئيسة الوزراء الإيطالية عن نيتها إرسال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى شمال أفريقيا لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية، وقالت ميلوني للصحفيين «لم أقم بتنفيذ الحصار البحري كما ورد في السنوات الأخيرة: لقد كنت أنوي دائمًا إرسال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى شمال أفريقيا لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية».

وتابعت: «لقد قلت دائمًا إنني لا أنوي فرض حصار بإرسال سفن تابعة للبحرية لبدء الحرب»، في إشارة إلى تصريحاتها السابقة خلال العامين الماضيين عندما كانت في البرلمان، والتي اقترحت فيها فرض حصار على سواحل ليبيا.