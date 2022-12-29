إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط

قررت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي، اليوم الخميس، إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين لطلاب مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس، اعتبارا من يوم الأحد الأول من يناير وحتى 14 يناير 2023، على أن تستمر الدراسة بشكل اعتيادي من الصف السادس وحتى الصف الثالث الثانوي.

وأوضحت المراقبة في قرارها الذي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» وعممته على المدارس، ومكاتب الخدمات التعليمية التابعة لها، أن هذا القرار جاء بناء على توصية مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي في كتابه المؤرخ يوم 25 ديسمبر الجاري بشأن الوضع الوبائي والانتشار السريع لفيروسات الجهاز التنفسي.

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وبينت المراقبة أن مدير إدارة الخدمات الصحية أوصى بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأول من يناير وحتى 15 يناير 2023، بعدما بينت الإحصائيات التي أعدتها إدارته ارتفاع عدد المصابين وشراسة فيروسات الجهاز التنفسي ونشاطها في هذه الأشهر بين الفئة العمرية من عمر سنة حتى 10 سنوات.

إصابات بين طلاب المدارس بالفيروسات الشتوية

وشهدت الأيام الماضية إعلانات متكررة من طرف مراقبات التربية والتعليم في عدة مناطق بتعليق الدراسة وإقفال المدارس للتعقيم بعد تسجيل إصابات في صفوف التلاميذ والطلبة بفيروس الجهاز التنفسي «المخلوي».

وأوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض والعديد من إدارات الخدمات الصحية بأغلب المناطق الليبية بضرورة العودة إلى الإجراءات الاحترازية التي كان معمولا بها خلال ذروة انتشار فيروس كورونا في العامين الماضيين.