في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس عدد الحصاد من جريدة «الوسط»، وهو العدد 371 ونطالع فيه ملخصا لأهم الأحداث الليبية والعربية والدولية في السياسة والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون خلال 2022، والتوقعات المستقبلية للعام 2023.

وتصدر الصفحة الأولى موضوع يرصد آخر مستجدات الأزمة السياسية في ليبيا وعنوانه «في ذكرى الاستقلال واستقبال 2023.. ليبيا أمام خيارين: المسار الانتخابي أو التسليم بسياسة الأمر الواقع».

وبعد مطالعة أهم أخبار التواصل في الصفحة الثانية، نطالع بالصفحة الثالثة موضوعين أحدهما جاء تحت عنوان: الكاني والورفلي والتهامي أبرزهم.. مطلوبون ظلوا طلقاء حتى وفاتهم.. لماذا لم يجر تسليم هؤلاء للجنائية الدولية؟

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توقعات بانفراجة في التوظيف وإعادة الإعمار

أما الصفحة الرابعة فنطالع فيها موضوعا موسعا بعنوان «بعد تراجع البطالة في 2022.. توقعات بانفراجة في التوظيف وإعادة الإعمار».

ونطالع في الصفحة نفسها أحوال الوضع الصحي بعد نهاية 2022 في تقرير عنوانه: هل يعاود «كورونا» الانتشار في 2023؟

قتل وتعذيب واختفاء واعتقالات بالجملة

ونطالع في صدر الصفحة الخامسة تقريرا يرصد حصاد ومستقبل حقوق الإنسان في ليبيا، وجاء بعناوين منها «إجراءات لحماية نشاط المجتمع المدني.. قتل وتعذيب واختفاء قسري واعتقالات بالجملة».

للاطلاع على العدد «371» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

العالم يحصد أزمات غير مسبوقة

ومن الحصاد المحلي إلى العربي والدولي ونقرأ في الصفحة السادسة موضوعا عن الحصاد الدولي بعنوان «2022 عام أربك العالم بأحداثه وصراعاته وألقى بظلاله على النظام الدولي».

وضمت الصفحة السابعة موضوعا رئيسيا بعنوان «2022 يترك بصمته في دول العالم العربي». وفيه تقارير منفصلة عن الأحوال السياسية والاقتصادية والأمنية في كل من السودان ولبنان وتونس وفلسطين المحتلة، وحول تأزم العلاقات بين الجزائر والمغرب بسبب دعم جبهة البوليساريو وأزمة الصحراء الغربية.

وفي الاقتصاد نقرأ في الصفحتين الثامنة والتاسعة ملفا شاملا يرصد حصاد ليبيا الاقتصادي خلال 2022، وجاء تحت عناوين عدة منها «حصاد ليبيا الاقتصادي.. رحيل صنع الله وإهدار فرص تصدير الطاقة.. التضخم وإقالة الحبري وحد أدنى للرواتب».

شمس ليبيا تشرق على البوكر

وفي صفحة الثقافة نطالع الحصاد الثقافي الليبي ونقرأ تقريرا بعنوان «شمس ليبيا تشرق على البوكر مع ميلاد النعاس.. والكوني وأحميدة فوق العادة».

وإلى حصاد الفن ونطالعه في الصفحة الثالثة عشر ونقرأ موضوعا رئيسيا بعنوان «نشاط متنوع.. والحياة تعود إلى مهرجان الأغنية».

للاطلاع على العدد «371» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

القرقني والزناد وسالمة يضيئون المشهد الرياضي

وإلى حصاد الرياضة في 2022 ونطالع في الصفحة الرابعة عشر موضوعات منها تقرير بعنوان «الأسئلة الثلاثة تحاصر فرسان المتوسط قبل شان 2023».

أما الصفحة الخامسة عشر فيتصدرها تقرير بعنوان «القرقني والزناد وسالمة يضيئون المشهد الرياضي».