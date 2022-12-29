4 منظمات و3 أحزاب تدين احتجاز المقصبي والمعداني وتطالب بإطلاقهما

القاهرة - بوابة الوسط

دانت أربع منظمات مدنية وثلاثة أحزاب سياسية احتجاز كل من إبراهيم المقصبي وسالم المعداني العاملين بمفوضية المجتمع المدني في بنغازي، مطالبين بضرورة إطلاقهما و«جميع المحتجزين خارج نطاق القانون، ولدى جهات غير مختصة وغير مخولة» وفق بيان مشترك نشر اليوم الخميس.

وقالت المنظمات والأحزاب الموقعة على البيان إن الموقف الذي تعرض له المقصبي والمعداني «يثير قضية ما زالت موضع استياء شديد لدى مختلف أطراف المجتمع المدني والدولة، مواطنين وأفراداً وجماعات منظمة، وتتعلق تلك القضية بالعديد من الممارسات التي تتم مع المواطنين خارج نطاق القانون والعدالة والقضاء، حيث يتم القبض على المواطن في بيته أو في الشارع أو في مكان عمله، دون أن يعرض أمره على هيئة قانونية مختصة لتنظر في ما يوجه إليه من اتهام وتقرر ما إذا كان هناك أي وجه لإقامة دعوى قضائية ضده».

استياء من الممارسات غير القانونية

وأعربت المنظمات والأحزاب عن استيائها الشديد من «قيام جهات محسوبة على وزارة الداخلية أو أجهزة الأمن بمثل هذه الممارسات، بطريقة كثيراً ما تكون بعيدة عن الطريقة النظامية القانونية التي يحددها ويكفلها القانون للتعامل مع المواطنين عند وجود أي سبب لاتهامهم بمخالفة أو قضية تستدعي تدخل العدالة والقضاء».

- 17 منظمة حقوقية تطالب بإطلاق المقصبي والمعداني.. وتقترح ثلاثة إجراءات لحماية نشاط المجتمع المدني

- شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المقصبي والمعداني.. شواهد على مأساة المجتمع المدني في ليبيا

- «الوطنية لحقوق الإنسان»: إبراهيم المقصبي محتجز تعسفيا في بنغازي

ونبهت المنظمات والأحزاب إلى أنه «إذا كان هذا التصرف يتم بشكل فردي فهو يسيء للمؤسسات الأمنية ويشكل انتهاكا صارخا للقوانين الوطنية النافذة»، معلنين إدانتهم لما حدث وعدوه «خروجا عن الإجراءات التي يقرها القانون وينظمها».

التمسك بالحقوق المدنية وإطلاق المحتجزين

كما أكدت تمسكها بالحقوق المدنية التي تكفلها الدساتير والقوانين في كل أنحاء العالم، وعلى رأسها حق المواطن في أن يعرف ما التهمة الموجهة إليه وصفة الجهة التي تقوم بالقبض عليه، والمكان الذي يحتجز فيه، ومدى تمتعه بحقوقه المدنية، التي يأتي في مقدمتها حقه في تعيين محام له، والتواصل مع أهله وذويه، مطالبين «بإطلاق سراح جميع المحتجزين خارج نطاق القانون».

ووقع على البيان كل من المنظمة الليبية للتنمية وحزب تيار ليبيا للجميع، والحزب المدني الديمقراطي وحزب الكرامة، ومنظمة المواطنة للدعم والتنمية، والمنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا ومنظمة مواطنون ضد الفساد.