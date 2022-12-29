الكبير يناقش 4 ملفات مالية واقتصادية مع لجنة الموازنة العامة بمجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خلال اجتماعه اليوم الخميس، بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، أربعة ملفات مالية واقتصادية مع رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب.

وقال المصرف المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول «مناقشة المختنقات التي تواجه الإنفاق العام لعام 2022 وتوقعات الإنفاق العام للعام 2023 والسياسات الممكن اتباعها لإنعاش الاقتصاد الليبي وتحريك عجلة الاقتصاد، ودعم جهود المصرف المركزي في الإفصاح والشفافية».

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وسبق أن اجتمع الكبير مع لجنة التخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب برئاسة عمر تنتوش، وعضوية النواب عامر عمران وعبدالمنعم بالكور، ومحمد الفويرس وخليفة الدغاري، في 4 ديسمبر الجاري، بمقر المصرف المركزي في طرابلس.

وقال المصرف عبر صفحته على «فيسبوك» يومها إن اللقاء خُصِّص لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأربعة ملفات هي: الإنفاق العام وميزانية العام المقبل، ووضع البنوك التجارية، واستكمال مشروعات البنية التحتية.