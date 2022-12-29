حكومة بنغلاديش توافق على مذكرة تفاهم مع ليبيا لاستقدام العمالة

القاهرة - بوابة الوسط

صادق مجلس الوزراء في بنغلاديش على اقتراح لتوقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا حول التعاون المشترك في مجال استقدام العمال، بهدف حماية حقوق العمال المهاجرين.

وأكد مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه أمس الأربعاء الموافقة على مقترح توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا بشأن توظيف عمال من بنغلاديش، موضحا انه سيجري توقيعها مع ليبيا قريبا للمساعدة في حماية حقوق وكرامة العمال من بنغلاديش وفقًا لقوانين الدولة المستقبلة.

كما سيجري توظيف العمال البنغاليين في ليبيا من خلال القنوات الرسمية بموجب مذكرة التفاهم بمجرد التوقيع على الوثيقة المقترحة من قبل الحكومتين.

تنظيم وصول العمالة البنغالية إلى ليبيا

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أكد سفير بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان خلال لقائه وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا استعداد بلاده التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل في البلدين لتنظيم تنقل الأيدي العاملة عبر الطرق الرسمية.

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أكثر من نصف العمال الأجانب في ليبيا يعملون بصورة غير قانونية

وكشفت حكومة الدبيبة العام الماضي أنّ أكثر من 60% من العمال الوافدين في ليبيا يعملون بصورة غير قانونية ما يجعل حقوقهم العمالية التي نص عليها المُشرّع الليبي مهضومة؛ في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود نحو مليوني عامل وموظف في ليبيا ينشطون خصوصا في القطاعات الخدمية والزراعة والبناء والنظافة والمطاعم.

وناقش شميم الزمان في اجتماع مع وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون في 19 ديسمبر الجاري إمكانية الاستفادة من العمالة والخبرات البنغلاديشية في بعض الأعمال الخاصة بالقطاع.