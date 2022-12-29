تراجع الدولار واليورو وارتفاع الإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.21 دينار مقابل 5.24 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع سعر اليورو إلى 5.55 دينار مقابل 5.58 دينار أمس، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.24 دينار مقابل 6.20 دينار أمس.