تراجع الدولار واليورو وارتفاع الإسترليني في السوق الموازية

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.
وانخفض سعر الدولار إلى 5.21 دينار مقابل 5.24 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وتراجع سعر اليورو إلى 5.55 دينار مقابل 5.58 دينار أمس، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.24 دينار مقابل 6.20 دينار أمس.
سعر الدينار الليبي مقابل الليرة التركية
كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر الدينار التونسي عند 1.58 دينار. وزاد سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 223 دينارا مقابل 222 دينارا أمس للغرام.
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