ضبط شاب سرق 60 ألف دينار من والده بمعاونة أصدقائه في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة الغربي في العاصمة طرابلس شابًا سرق 60 ألف دينار من والده، بمعاونة أصدقائه.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم موظف بشكوى حول سرقة المبلغ من داخل منزله، الذي عاينه أعضاء التحريات، واتضح عدم وجود آثار لاقتحام على الأبواب أو النوافذ، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وشك أعضاء التحريات في الابن الذي بدت عليه علامات الخوف، حيث اصطحبوه إلى المركز، وهناك اعترف بارتكابه الواقعة رفقة صديقين آخرين، وقد أنفقوا جزء منه على طعام وملابس ومشتريات أخرى.

وأعد رجال الأمن كمين محكم، أوقع بالمتهمين الآخرين، وأقرا بارتكابهما الواقعة أيضًا، وأن بحوزتهم 19 ألفًا و200 دينار من المبلغ المسروق، ثم اتخذت الإجراءات القانونية معهم وأحيلوا إلى النيابة العامة، التي أمرت بإيداعهم السجن.