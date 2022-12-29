إزالة شاليهات مخالفة في غابة بمنطقة قصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط

أزالت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية شاليهات مبنية بالمخالفة للقانون على أرض غابة مملوكة للدولة في منطقة قصر الأخيار.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من حملة الإدارة لاسترجاع الأراضي المملوكة للدولة، ووقف التعديات عليها، وإزالة المباني المخالفة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وانطلقت حملة إزالة وهدم المباني المخالفة في الغابة بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، الذي وجه بإعادتها لوضعها الطبيعي، وتسليمها للجهات المختصة.

جانب من أعمال الإزالة.

جانب من أعمال الإزالة.

جانب من أعمال الإزالة.