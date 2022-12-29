«الأرصاد»: ضباب على ساحل الخليج الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحل الخليج الليلة جراء ظهور الضباب.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 0.75 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 05 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.

- البحر هادئ.

- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل من مصراتة إلى سرت؛ لظهور ضباب الليلة وصباح الغد.