السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني وتراجع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.81 دينار مقابل 5.80 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما انخفض سعر اليورو إلى 5.12 دينار مقابل 5.13 دينار أمس، وثبت سعر الدولار عند 4.82 دينار.

استقرار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، بقي الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

كما استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار.