بها 2000 طالب.. المقريف يوجه بصيانة مدرسة في تاجوراء بعد حريق دمر محتوياتها

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، بإجراء صيانة لمدرسة جابر بن حيان بمراقبة التعليم تاجوراء.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من معلمات المدرسة، التي تعرضت إلى حريق قبل عدة أشهر أتلف محتوياتها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأكد المقريف إحالة ملف المدرسة إلى مصلحة المرافق التعليمية؛ لإجراء الصيانة العاجلة لها.

ويبلغ عدد طلاب المدرسة 2000 طالب وطالبة، مقسمين على فترتين صباحية ومسائية، فيما يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 200 معلم ومعلمة.