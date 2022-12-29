الحويج يطالب إندونيسيا بفتح قنصليتها في بنغازي لتسهيل إجراءات المستثمرين

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، الجانب الإندونيسي بفتح قنصليته في مدينة بنغازي بأقرب وقت، حتى تسهم في تسهيل حركة أصحاب الأعمال وإجراءات الشركات والمستثمرين من البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الحويج، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا ديدي أحمد، في ديوان الوزارة بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

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إقامة مصانع مشتركة لصيد الأسماك

بحث اللقاء الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركات الإندونيسية في ليبيا وسُبل معالجتها، وآلية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين، وتعزيز التعاون التجاري، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات ذات الاهتمام، وإقامة مصانع مشتركة لصيد الأسماك.

ووجه الحويج الدعوة إلى وزير التجارة الإندونيسي لزيارة ليبيا في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنظيم فعاليات مشتركة تضم أصحاب الأعمال والشركات في كلا البلدين.

الحويج يبحث إمكانية تنظيم معرض للمنتجات الإندونيسية في ليبيا

كما تطرق الحاضرون إلى العراقيل التي تواجه أصحاب الأعمال الليبيين بجمهورية إندونيسيا، والعمل على تسهيل حركة التنقل والإقامة والإجراءات المالية للشركات والمستثمرين، إضافة إلى إمكانية تنظيم معرض للصناعات والمنتجات الإندونيسية في ليبيا، ولقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال لطرح الفرص الاستثمارية في البلدين.

جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع القائم بأعمال السفارة الإندونيسية في ليبيا ديدي أحمد، الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يلتقي القائم بأعمال السفارة الإندونيسية في ليبيا ديدي أحمد، الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يلتقي القائم بأعمال السفارة الإندونيسية في ليبيا ديدي أحمد، الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يلتقي القائم بأعمال السفارة الإندونيسية في ليبيا ديدي أحمد، الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الإندونيسية في ليبيا ديدي أحمد، الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)