البعثة الأممية تكذب تقارير تزعم تخطيط باتيلي لإعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

كذبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، ما وصفتها بـ«التقرير الزائفة» التي تروج على الإنترنت، و«تزعم أن الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة».

وقالت البعثة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور البعثة الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل، إنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي».

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ودعت البعثة جميع الأطراف إلى «الامتناع عن أي أعمال قد تهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مختلقة»، لافتة إلى أن أوثق المصادر للوصول إلى معلومات دقيقة وذات مصداقية حول أنشطة الممثل الخاص للأمين العام هو الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

باتيلي: أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع كل الأطراف الليبية

وشدد باتيلي على أن «أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع كل الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية».

واختتم البيان بأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «تقتضي مساعدة الشعب الليبي على تحقيق هذه التطلعات؛ لذلك يحث الممثل الخاص للأمين العام كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في العام 2023».

وفي الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري، ناشد عبدالله باتيلي جميع القادة السياسيين في ليبيا بضرورة «تجنب أي أعمالٍ تصعيدية من شأنها تهديد وحدة واستقرار ليبيا الهش أصلًا»، وذلك في بيان لمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا.