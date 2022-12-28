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شاهد في «هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف.. مسلسل مستمر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 11:50 مساء
شاهد في «هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف.. مسلسل مستمر
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على مطالبة النائب العام الصديق الصور لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وقف تنفيذ أي معاملة مالية أو إدارية تتعلق باتفاق التخارج مع الشريك الأجنبي في الشركة الإماراتية الليبية القابضة (ليركو).

كما طلب الصور في رسالة ثانية من مدير إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي، «عدم إجراء أي حوالات مصرفية» إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، إلا بعد الحصول على موافقة لجنة تقييم المعاملات المالية للمؤسسة وشركاتها، وهي اللجنة التي شكلها رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل من: رئيس تحرير جريدة مال وأعمال إبراهيم السنوسي، والخبير الاقتصادي الدكتور علي الشريف، والمستشار في مجال النفط والغاز عبد الجليل معيوف.

معركة مصفاة رأس لانوف
وتدير الشركة الليبية الإماراتية «ليركو» مصفاة رأس لانوف النفطية، ويشترك في ملكيتها كل من المؤسسة الوطنية للنفط ممثلة عن الدولة الليبية، وشركة «تراستا» التابعة لمجموعة «الغرير» الإماراتية.

ودار جدل بشأن إدارة «ليركو» مؤخرًا بعد إقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله، وفي 29 أغسطس الماضي، دعا صنع الله إلى ضرورة تأجيل تعيين ممثلي المؤسسة في الشركة، والانتظار إلى حين تعيين خبير دولي لتقييم حصة الشريك الإماراتي فيها.

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