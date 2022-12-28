ضبط أحد أفراد «عصابة ملثمة» سرقت 20 سيارة بقوة السلاح في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، عن ضبط أحد أفراد «عصابة ملثمة» سرقت 20 سيارة بقوة السلاح في مناطق متفرقة بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن طرابلس تلقت بلاغات تفيد بقيام أشخاص مجهولي الهوية يرتدون أقنعة على وجوههم وبحيازتهم أسلحة نارية مختلفة ويقومون بالاستيلاء والسطو المسلح على السيارات بالطرقات العامة بقوة السلاح.

وأضاف البيان أن وزير الداخلية المكلف وجه بجمع المعلومات للكشف عن هوية الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، حيث تمكن أعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية وبالتعاون مع قسم شؤون المعلومات والاتصالات بمكتب النائب العام من التعرف على هوية أحد الجناة، وبعد رصده جرى «ضبطه على متن سيارته نوع مكسيما، والمستعملة في العديد من الوقائع، وبحيازته بندقية كلاشن كوف ومسدس عيار 9 ملي وأدوات أخرى تستعمل في سرقة السيارات».

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وأفاد المتهم الذي يدعى «ا، س، خ، ال» مواليد 1989، بقيامه برفقة شخصين آخرين، ما زالوا مطلوبين، بسرقة 20 سيارة حديثة مختلفة الأنواع بقوة السلاح بمناطق مختلفة، جرى استرجاع عدد منها.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته موقوفًا رفقة الأوراق والمضبوطات إلى مكتب النائب العام للتصرف، في حين لا يزال البحث جاريًا لضبط الشخصين المطلوبين واسترجاع بقية السيارات المسروقة.

أحد أفراد التشكيل العصابي وسط السيارات المسروقة، الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

أدوات جرى ضبطها بحوزة المتهم، الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

أدوات جرى ضبطها بحوزة المتهم، الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

إحدى السيارات المسروقة، الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)