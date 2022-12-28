شاهد في «وسط الخبر»: سيف يلوح بأفريقيا.. وحفتر يترصد عقيلة والمشري

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأربعاء، الضوء على التطورات السياسية المرتبطة بالعملية الانتخابية التي لم يعرف مصيرها حتى الآن، وسط تصاريحات متبادلة من الأطراف المتصدرة للمشهد.

وخلال الساعات الماضية نقلت مواقع إخبارية بيانا منسوبًا للفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، الذي دعا إلى فتح المجال أمام جميع المرشحين للانتخابات، مشيرًا إلى تلقيه دعوة رسمية من رئيس جمهورية الكونغو للمشاركة في مؤتمر المصالحة الليبية الذي تنظمه بلاده بإشراف ورعاية الاتحاد الإفريقي.

- القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟

وفي حين يلوح سيف بورقة أفريقيا، فإن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر استبق أي اتفاق مزمع على القاعدة الدستورية بين رئاسة مجلسي النواب والدولة بالتحذير من أي محاولة لاستبعاد العسكريين من الانتخابات.

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذه التطورات مع كل من: الكاتب والأكاديمي أحمد معيوف، والباحث القانوني والمهتم بالشأن السياسي عبدالله الديباني، والمحلل السياسي خالد الشارف.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع