القائم بالأعمال الأميركي يستقبل خبيرات ليبيات في مجال العلوم والتكنولوجيا

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أورديمان، اليوم الأربعاء، خبيرات ليبيات بارزات في مجالات العلوم والتكنولوجيا جرى اختيارهن للمشاركة في برنامج «TechWomen».

وسافرت المشاركات الليبيات من طرابلس وبنغازي ومنطقة الجبل الأخضر إلى الولايات المتحدة في شهر سبتمبر الماضي لقضاء خمسة أسابيع في سان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة والمشاركة في دورات إرشادية في شركات التكنولوجيا الرائدة.

وأوضح منشور عبر صفحة السفارة الأميركية على «فيسبوك»، أن البرنامج كان فرصة لهن للقاء نظرائهن من 20 دولة، وتبادل الأفكار مع الخبراء الأميركيين، وتطوير مبادرات لمواجهة التحديات الملحة داخل مجتمعاتهن في ليبيا.

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ويعد «TechWomen» تجمعًا للنساء الرائدات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط مع نظرائهن الأميركيات، ويهدف إلى تبادل الخبرات.

مدة الدورة الواحدة من البرنامج خمسة أسابيع، ويشارك المتدربون فيه في ورش عمل مهنية تقام في الولايات المتحدة، فضلا عن زيارة العاصمة الأميركية واشنطن لحضور اجتماعات وفعاليات خاصة لإتمامها البرنامج.

خبيرات ليبيات بارزات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (فيسبوك)