ضبط شخص ارتكب جريمة قتل في طرابلس وهرب إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، القبض على شخص مطلوب لدى النائب العام على ذمة قضية القتل العمد، وهروبه من مدينة طرابلس منذ العام 2020.

وقالت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مركز شرطة بوعطني تلقى معلومات عن أحد الأشخاص يقيم بمنطقة المساكن، وهو مطلوب لدى النائب العام بمدينة طرابلس على ذمة واقعة قتل أحد المواطنين عمدًا.

- ضبط متهم في جريمة سطو مسلح بعين زارة

وألقت عناصر الأمن القبض على الشخص الذي تبين أنه يُدعى «ب.ج.م» من مواليد 1999 طرابلس/تاجوراء، حيث اعترف بقتل المواطن «ن.ش» بواسطة سلاح ناري، برماية ثلاث طلقات على المجني عليه إحداها أصابته في رأسه فأردته قتيلاً، وهرب إلى مدينة صرمان مرورًا بمدينة سرت وصولاً إلى مدينة بنغازي.

واختتم البيان بأن عناصر الأمن اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة.

المتهم في جريمة القتل (مديرية أمن بنغازي)