وفد من نواب الجنوب يزور السفارة الفرنسية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية، السفارة الفرنسية لدى ليبيا بالعاصمة طرابلس، لبحث الانسداد السياسي الراهن، بحسب ما أعلنه السفير مصطفى مهراج عبر حسابه على «تويتر» اليوم الأربعاء.

وغرد مهراج قائلا: «زارني بالسفارة وفد من أعضاء مجلس النواب ممثلي جنوب ليبيا الذين شاركوني آرائهم حول آليات تجاوز الانسداد السياسي الحالي وحرصهم على تنظيم انتخابات حرة، آمنة، شفافة وشاملة لكل فئات الشعب الليبي».

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لقاء السفير الفرنسي مع علي زيدان

وأمس الثلاثاء، زار السفير الفرنسي، لدى ليبيا مقر حزب «نداء القرضابية» في طرابلس الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، الذي ناقش معه الوضع السياسي الراهن في ليبيا، واصفا المناقشات بأنها كانت «إيجابية ومثمرة».

وقال حزب نداء القرضابية عبر حسابه على «تويتر» إن زيدان ومهراج «تبادلا وجهات النظر حول الوضع السياسي الراهن في ليبيا، وآفاق إمكانية إيجاد حلول للانسداد السياسي الحالي وسبل تفعيل مؤسسات الدولة».