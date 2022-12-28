عقيلة صالح يدعو النواب إلى جلسة رسمية في بنغازي الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية في مدينة بنغازي ستعقد يوم الإثنين المقبل الموافق الثاني من يناير 2023.

ولم تتضمن دعوة عقيلة صالح للنواب، التي نشرها مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت، أي تفاصيل بشأن الجلسة المرتقبة.

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كانت آخر جلسة عقدها مجلس النواب في السادس من ديسمبر الجاري بمدينة بنغازي والتي أقر خلالها قانونين وقرر نقل تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى المجلس.

وأقر مجلس النواب خلال تلك الجلسة قانون المحكمة الدستورية بالإضافة إلى قانون آخر يعاقب كل موظف عام يرفض تنفيذ أي قرار صدر بحقه من الجهات المختصة.