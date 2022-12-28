انخفاض الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.
وانخفض سعر الدولار إلى 5.24 دينار مقابل 5.25 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وزاد سعر اليورو إلى 5.58 دينار مقابل 5.55 دينار أمس، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.20 دينار.
سعر الدينار الليبي مقابل الليرة التركية
كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر الدينار التونسي عند 1.58 دينار. وسجل سعر كسر الذهب (عيار 18) 222 دينارًا للغرام.
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