انخفاض الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.24 دينار مقابل 5.25 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزاد سعر اليورو إلى 5.58 دينار مقابل 5.55 دينار أمس، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.20 دينار.