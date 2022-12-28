«الإمداد الطبي» يتسلم شحنة من اللقاح السداسي

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت مخازن الحلقة الباردة لجهاز الإمداد الطبي في العاصمة طرابلس، أربع حاويات تحتوي على اللقاح الإجباري السداسي للأطفال أعمار «شهرين، وأربعة أشهر، وستة أشهر».

وأفرج مكتب التسريح الجمركي التابع للجهاز عن الحاويات بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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وتسلم أمين المخازن الدكتور عبدالمنعم العوزي، وفريق العمل المرافق له الشحنة، حيث جرى حفظها وتخزينها، وفق الطرق المعمول بها بالخصوص بعد تسجيل القراءات اللازمة لها.