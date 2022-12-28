النيجر تستضيف الدورة الثانية من معرض «صنع في ليبيا» مارس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن اتحاد الصناعة الليبية تنظيم الدورة الثانية من معرض «صنع في ليبيا» في العاصمة النيجرية نيامي، خلال الفترة من السادس إلى 11 مارس المقبل، بدعم من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، ورعاية مجموعة «وهيبة» القابضة.

جاء ذلك في فعالية بقاعة عمر المختار في أرض معرض طرابلس الدولي، أمس الثلاثاء، بحضور الحويج، الذي أكد أهمية إقامة هذه المعارض بالنسبة لتجارة العبور، والاستفادة من ليبيا كبوابة أفريقيا للتجارة، مما يساعد على تنشيط قطاعات الصناعة والاستثمار بين ليبيا وأفريقيا، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وأشار الحوجي إلى أن الوزارة ستعمل على تسهيل الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية للمعرض، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية وتصدير المنتجات المحلية لدول الجوار.

الترويج للمنتجات الليبية في أفريقيا

ويهدف معرض «صنع في ليبيا» إلى الترويج والتعريف بالمنتجات الليبية في السوق النيجرية والأفريقية، ومعرفة العلامات التجارية الليبية إقليميا ودوليا، كذلك زيادة العلاقات التجارية وتنمية صادرات المنتجات والسلع اللبيبة إلى القارة.

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حضر الفعالية وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية، ومندوبون عن «وزارة الخارجية، ومصلحة الجمارك، ولجنة التحليل والمطابقة للمنتجات الغذائية والدوائية للشركات المشاركة في المعرض، وسفارة النيجر لدى ليبيا»، ومدير عام معرض طرابلس، وعدد من رجال الأعمال والمهتمين.