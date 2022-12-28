الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة وذلك لظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.
• الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقد.
• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.
• الرياح غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.
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