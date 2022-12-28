الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة وذلك لظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.

• الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقد.

• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.