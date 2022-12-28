حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 28 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس مستقرا على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق من الخمس إلى سرت، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية.