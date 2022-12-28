ضبط تشكيل عصابي يمتهن السرقة بقوة السلاح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة القوارشة في مدينة بنغازي تشكيلا عصابيا يمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح، بعدما تورط في سرقة عدد كبير من المنازل، وأيضا في واقعة خطف مواطن وسرقة أغراضه قبل إلقائه على قارعة الطريق.

وتلقى المركز شكوى من مواطن بشأن تعرضه للخطف على يد مسلحين ملثمين، حيث سرقا منه هاتفه المحمول، وألف دينار، قبل أن يتركاه يذهب، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وخرج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة، وتوصلوا إلى معلومات بشأن أحد المطلوبين، حيث اتضح أنه يعمل في مطعم بمنطقة سوق الحوت، لينتقلوا إلى هناك ويقومون بإيقافه.

واعترف المتهم بالواقعة السابقة، وأيضا بسرقة سبعة منازل في منطقة القوارشة والحي الجامعي رفقة شريكه، حيث أسفرت جهود التحريات عن ضبطه أيضا، ونقل إلى المركز، وأقر هناك بما نسب إليه، ثم أحيلا إلى النيابة العامة.