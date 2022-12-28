شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، الضوء على ما يثار حول جولة جديدة من المفاوضات بشأن القاعدة الدستورية التي تأبى الانفراج، وسط الحديث عن لقاء مرتقب يجمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مطلع يناير المقبل.

وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، في تصريحات صحفية إن اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري، يأتي بإشراف المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، ومن المتوقع أن يشهد الاتفاق النهائي على النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية بين المجلسين.

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ومنذ تعذر إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الماضي، شهدت البلاد انقسامًا سياسيًا، وصلت ذروته في مارس الماضي، بوجود حكومتين الأولى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، وأخرى مكلفة من مجلس النواب في بنغازي برئاسة، فتحي باشاغا.

وفتح البرنامج نقاشا حول فرص الوصول إلى قاعدة دستورية في ظل اللقاء المرتقب، والوساطة التي عرضها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال زيارته للقاهرة الثلاثاء، وذلك مع كل من: المحلل السياسي إسلام الحاجي، والكاتب الصحفي محمد محفوظ، والخبير القانوني حمد الخراز.

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