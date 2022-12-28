شاهد في «وسط الخبر»: الانتخابات بين مطرقة «النواب» وسندان «الدولة»

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الثلاثاء، الضوء على مصير الانتخابات العامة، في ضوء إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اتفاقهما على «عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية».

وشهدت الأيام الماضية زخمًا باتجاه الانتخابات الليبية والقاعدة الدستورية، لحسب تصريحات صادرة عن مختلف الأجسام السياسية، والأطراف الدولية، حيث تراوحت المواقف بين إنذار بـ«فرصة أخيرة» للوصول إلى حل نهائي للأزمة أطلقه قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، في مقابل حديث آخر عن «حل بديل» في حال فشل التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

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ومنذ مارس الماضي، تجدد الانقسام السياسي بوجود حكومتين الأولى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، وأخرى مكلفة من مجلس النواب في بنغازي برئاسة، فتحي باشاغا.

والآن بعد تجميد قانون المحكمة الدستورية، هل سينج مجلسي النواب والدولة في إنجاز قاعدة دستورية؟ وماذا لو تعطل المسار الدستوري؟ وهي الأسئلة التي طرحها البرنامج على كل من: عميد كلية القانون بجامعة سرت خليفة حواس، المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية محمود إسماعيل الرملي، والباحث القانوني والسياسي رمضان التويجر

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