حفتر يعين الطيار عامر الجقم نائبا لآمر القوات الجوية ويشكر الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، الطيار عامر الجقم في مكتبه بمقر القيادة العامة، بعد منحه رتبة فريق، وتعيينه نائبا لآمر القوات الجوية.

ونشرت صفحة القيادة العامة على «فيسبوك»، مشاهد من استقبال حفتر لـ«الفريق عامر الجقم بحضور عدد من القيادات العسكرية، لدى وصوله مدينة بنغازي».

حفتر: لولا الإمارات ما حسم هذا الأمر

وقال حفتر، في كلمة خلال اللقاء: «لا يسعني إلا أن أشكر الإمارات، التي وقفت معنا موقفًا كبيرًا جدًا لولاها ما حسم هذا الأمر»، متابعا أن الجقم «بذل روحه ودمه أثناء الحرب وله مكانة خاصة».

ونص قرار القيادة العامة رقم 458 لسنة 2022، الذي تلاه مدير مكتب القيادة اللواء خيري التميمي على تعيين الطيار عامر الجقم نائبا لآمر القوات الجوية.

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اتفاق أبو ظبي

وأمس الإثنين، أطلق الجقم خلال عملية تبادل للمحتجزين بين قوات القيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حيث أفرج عن 15 شخصا كانوا محتجزين شرق البلاد، وفق عضو لجنة تبادل الأسرى معاذ المنفوخ.

وقال المنفوخ في تصريح إلى «وسط الخبر» إن الاتفاق جاء بعد لقاء في أبوظبي بين صدام حفتر (نجل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر) وعبدالغني الككلي (رئيس ما يُعرف بجهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الوحدة الوطنية)، موضحًا أن الاتفاق يقضي بتواصل تبادل الأسرى بين الطرفين حتى إقفال هذا الملف بشكل نهائي.

واحتجزت قوات تابعة لحكومة الوفاق السابقة في ديسمبر العام 2019، الجقم في مدينة الزاوية إثر سقوط طائرته الحربية من طراز «ميغ 23» جنوب مدينة الزاوية خلال حرب طرابلس، وأرجعت القيادة العامة في حينه سقوطها إلى خلل فني.

المشير خليفة حفتر لدى استقباله الفريق طيار عامر الجقم في بنغازي، 27 ديسمبر 2022، (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر لدى استقباله الفريق طيار عامر الجقم في بنغازي، 27 ديسمبر 2022، (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر لدى استقباله الفريق طيار عامر الجقم في بنغازي، 27 ديسمبر 2022، (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر لدى استقباله الفريق طيار عامر الجقم في بنغازي، 27 ديسمبر 2022، (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر لدى استقباله الفريق طيار عامر الجقم في بنغازي، 27 ديسمبر 2022، (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر لدى استقباله الفريق طيار عامر الجقم في بنغازي، 27 ديسمبر 2022، (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر لدى استقباله الفريق طيار عامر الجقم في بنغازي، 27 ديسمبر 2022، (القيادة العامة)