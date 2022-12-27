المقريف: التعليم الإلكتروني الإلزامي يسهم في حل مشكلة الاكتظاظ الطلابي

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، إنّ «التعليم الإلكتروني الإلزامي يسهم في حلحلة مشكلة الاكتظاظ الطلابي من خلال متابعة الطلاب لدروسهم عن بُعد».

جاء ذلك خلال لقاء مع مدير إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية جعفر فرج، لبحث جهود التحول الرقمي، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

حضر اللقاء مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتور عبدالسلام الصغير، ورئيس فريق الخدمات المؤسَّساتية بالشركة المهندس أحمد هبيل، ومدير مكتب الإعلام بالشركة مراد بلال.

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مشروع التعليم الإلكتروني

واستعرض مدير عام شركة ليبيا للاتصالات والتّقنية جهود الشركة في التحول الرقمي، لتبني مشروع ليبيا الرقمية، وتقديم أكبر قدر من الخدمات المجانية لقطاعي التعليم والصحة، مؤكدًا استعدادهم إطلاق منصة تعليمية لمراحل التعليم الأساسي يتم التفاعل فيها بين المعلم والطالب وولي أمره.

في حين أكد الوزير إيلاء الوزارة أهمية كبرى للتحول الرقمي، مستعرضاً اتفاقية التحول الرقمي الموقعة عام 2008م والعقبات التي تسببت في توقفها فيما بعد، مشيرًا إلى جهود تفعيل مشروع التَّعليم الإلكتروني واللجنة المشكَّلة بالخصوص.

وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف يجتمع مع مدير إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية جعفر فرج، الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)