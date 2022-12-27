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تاياني يشترط «وجود مسار واضح يقود إلى الانتخابات» لزيارة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 07:03 مساء
تاياني يشترط «وجود مسار واضح يقود إلى الانتخابات» لزيارة ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في القاعدة الإيطالية في شمعة بلبنان خلال زيارته قوات بلاده المشاركة في اليونيفيل. (لاستامبا)
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اشترط نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني «وجود مسار واضح يقود إلى الانتخابات» لزيارة ليبيا، مؤكدا أنها «استراتيجية بالنسبة لإيطاليا ولأسباب عديدة» وفق تصريح أدلى به خلال مقابلة مع جريدة «لاستامبا».

وأعلن تاياني في المقابلة التي نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الثلاثاء، أنه دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى زيارة روما، مشيرا إلى أنه يشاطره «الأمل في إجراء الانتخابات قريبًا» لتجاوز الأزمة هناك.

وردا على سؤال ما إذا كان هو أو رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني يخططان لزيارة ليبيا، أكد تاياني أن الزيارة ستتم، إلا أنه اشترط «وجود مسار واضح يقود إلى الانتخابات»، دون أن يحدد موعد القيام بها.

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تاياني: من الضروري أن يكون لليبيا حكومة
وبشأن انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا وما إذا كانت روما ستراقب ذلك، قال تاياني «من أجل السيطرة على هذه الأوضاع، من الضروري أن يكون لليبيا حكومة».

وتحدث تاياني، عن عمل «مكثف» من جانب الحكومة لتحقيق الوحدة في ليبيا، منوها بأنه «سيسجل زيارة رسمية إلى ليبيا حالما يمكن تحقيق نتائج ملموسة بشأن الأزمة هناك» وفق ما نقلته «آكي».

وأكد تاياني، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم 19 ديسمبر، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة روما، أن الحكومة «تعمل بصمت وبشكل مكثف على كل المستويات لإيصال البلاد إلى الانتخابات وتحقيق وحدة جوهرية بين الفرقاء الليبيين».

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